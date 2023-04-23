Emekliye %30 intibak zam oranı çıktı! 2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur’luya güneş gibi doğacak! %21.43 zamlı maaş + 1.300 TL ilave...

Temmuz zammı için ilk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 olarak yer aldı. Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zam oranı yüzde 21.43 olarak gerçekleşebilecek. Öte yandan intibak zammı için araştırmalar hız kazandı. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? Temmuzda emekli memura zam gelecek mi? İşte detaylar...