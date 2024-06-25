Emekliye %26.61 zam; Güzel haber geldi! En düşük maaş alan SSK, Bağ-Kur'luya 2 farklı oran masada! 10.000, 11.500 TL alanlar...

1 Milyonlarca memur ve emekli için heyecanlı bekleyiş sona yaklaşıyor. Temmuz ayında yapılacak maaş zamları için geri sayım başladı. 6 milyon memur ve memur emeklisi, Temmuz'da yapılacak yüzde 10'luk zam ve yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden alacakları farkı merakla bekliyor. TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı enflasyon verileri, zam oranlarını belirleyecek ve memurların maaşlarına yansıyacak artışlar netleşecek.

2 Memurların, emeklilerin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz'da maaşlara yansıtılacak zam oranı haftaya belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla kimin maaşının ne kadar artacağı belli olacak. Artış merakla beklenirken, zam oranına ilişkin 2 farklı tahmin bulunuyor.