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Haberler Ekonomi Emekliye %23 EK ZAM! 2000-2002-2005-2007-2008 sigortalılara 1.300 TL İNTİBAK artışı! SSK, Bağkur primde tek potaya alınacak! Maaşlara en az 6.800 TL artış...

Emekliye %23 EK ZAM! 2000-2002-2005-2007-2008 sigortalılara 1.300 TL İNTİBAK artışı! SSK, Bağkur primde tek potaya alınacak! Maaşlara en az 6.800 TL artış...

Emekliler Ocak ayında %30 zamlı maaşlarını ceplerine koydu. Bir yandan Temmuz'da 2. zammı bekleyen SSK, Bağkurlular, diğer yandan da intibak zammı gelecek mi merak ediyor. İntibak yasası ile 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrasında emekli maaş farklılığının sona ermesi bekleniyor. Bununla birlikte maaşlarda 1.300 TL'ye varan artış yaşanabilecek. Konuyla ilgili uzmanlardan açıklamalar geliyor. Peki, 2023'te intibak yasası çıkacak mı? SSK, Bağkurlular intibak zammı ile kaç TL maaş alacaklar? İşte detaylar...

takvim.com.tr
21.02.2023 15:40 - Son Güncelleme: 21.02.2023 15:42
Emekliye %23 EK ZAM! 2000-2002-2005-2007-2008 sigortalılara 1.300 TL İNTİBAK artışı! SSK, Bağkur primde tek potaya alınacak! Maaşlara en az 6.800 TL artış...

Milyonlarca emekli intibak zammını bekliyor. SSK ve Bağ-Kur'lular Temmuz zammı için gözünü enflasyona çevirirken, öte yandan intibak yasasını bekliyor. Peki SSK ve Bağ-Kur'lular intibakla ne kadar zam alabilecek? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye %23 EK ZAM! 2000-2002-2005-2007-2008 sigortalılara 1.300 TL İNTİBAK artışı! SSK, Bağkur primde tek potaya alınacak! Maaşlara en az 6.800 TL artış...

İNTİBAK DÜZENLEMESİ SON GELİŞMELER

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekliler için intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artış talebinde bulundu. Ergün, intibak düzenlemesi hakkında şunları kaydetti:

Emekliye %23 EK ZAM! 2000-2002-2005-2007-2008 sigortalılara 1.300 TL İNTİBAK artışı! SSK, Bağkur primde tek potaya alınacak! Maaşlara en az 6.800 TL artış...

"EYT, emekli aylıklarına zam oranının yüzde 30'a yükseltilmesi, en düşük aylığın 5 bin 500 liraya çıkartılması adımları, intibak düzenlemesi ve bayram ikramiyesindeki artışla taçlandırılmalı.

Emekliye %23 EK ZAM! 2000-2002-2005-2007-2008 sigortalılara 1.300 TL İNTİBAK artışı! SSK, Bağkur primde tek potaya alınacak! Maaşlara en az 6.800 TL artış...

Milyonlarca emekli, intibak düzenlemesinin EYT düzenlemesiyle birlikte TBMM'ye sunulmasını dört gözle bekliyor. Bu adımın atılması, 2000 yılından sonra emekli olanlara rahat bir nefes aldıracaktır."

Emekliye %23 EK ZAM! 2000-2002-2005-2007-2008 sigortalılara 1.300 TL İNTİBAK artışı! SSK, Bağkur primde tek potaya alınacak! Maaşlara en az 6.800 TL artış...

İNTİBAK YASASI YOLDA

Uzun süredir talep edilen intibak yasası içinse gözler bir kez daha Ankara'ya çevrildi.

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