Emekliye %23 EK ZAM! 2000-2002-2005-2007-2008 sigortalılara 1.300 TL İNTİBAK artışı! SSK, Bağkur primde tek potaya alınacak! Maaşlara en az 6.800 TL artış...

Milyonlarca emekli intibak zammını bekliyor. SSK ve Bağ-Kur'lular Temmuz zammı için gözünü enflasyona çevirirken, öte yandan intibak yasasını bekliyor. Peki SSK ve Bağ-Kur'lular intibakla ne kadar zam alabilecek? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...