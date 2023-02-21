Emekliye %23 EK ZAM! 2000-2002-2005-2007-2008 sigortalılara 1.300 TL İNTİBAK artışı! SSK, Bağkur primde tek potaya alınacak! Maaşlara en az 6.800 TL artış...
Emekliler Ocak ayında %30 zamlı maaşlarını ceplerine koydu. Bir yandan Temmuz'da 2. zammı bekleyen SSK, Bağkurlular, diğer yandan da intibak zammı gelecek mi merak ediyor. İntibak yasası ile 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrasında emekli maaş farklılığının sona ermesi bekleniyor. Bununla birlikte maaşlarda 1.300 TL'ye varan artış yaşanabilecek. Konuyla ilgili uzmanlardan açıklamalar geliyor. Peki, 2023'te intibak yasası çıkacak mı? SSK, Bağkurlular intibak zammı ile kaç TL maaş alacaklar? İşte detaylar...
21.02.2023 15:40 - Son Güncelleme: 21.02.2023 15:42