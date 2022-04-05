🎯Emekliye %22.81, memura %15.31 fark! En düşük aylık 5 bin 246 TL olacak! Maaşlara temmuz iyileştirmesi geliyor! İşte kazanç takvimi...
Temmuz zammına ilişkin ipuçları gelmeye devam ediyor. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla geriye 3 veri kaldı. Şu ana kadar açıklanan verilere göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 22.81 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine % 7 artışa ilaveten yüzde 15.31 fark çıktı. Zamlı maaşlarını heyecanla bekleyen emekliler ve memurlar ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Öte yandan, Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı da 6 bin 429 liradan 7 bin 863 liraya yükselecek. Kesin tutarlar Temmuz'da belli olacak. İşte 2022 Temmuz zammına ilişkin maaş takvimi...
05.04.2022 12:15 - Son Güncelleme: 05.04.2022 12:15
Nisan ayına girdiğimiz şu günlerde gündemde ikramiye, Temmuz ayında ise ilave zamlar olacak. 2022 yılının ilk günlerinden itibaren emekli ve memur maaşlarına Temmuzda ne kadar zam yapılacağı heyecanla bekleniyor. Temmuz'da memur ve emeklilere ilave zam yani 'refah payı' karara bağlayacak. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla da ipuçları gelmeye başlıyor. İşte 2022 Temmuz zammına ilişkin maaş takvimi...
Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.
Türkiye İstatistik Kurumu dün Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 22.81 gerçekleşti.