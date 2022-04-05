🎯Emekliye %22.81, memura %15.31 fark! En düşük aylık 5 bin 246 TL olacak! Maaşlara temmuz iyileştirmesi geliyor! İşte kazanç takvimi...

Nisan ayına girdiğimiz şu günlerde gündemde ikramiye, Temmuz ayında ise ilave zamlar olacak. 2022 yılının ilk günlerinden itibaren emekli ve memur maaşlarına Temmuzda ne kadar zam yapılacağı heyecanla bekleniyor. Temmuz'da memur ve emeklilere ilave zam yani 'refah payı' karara bağlayacak. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla da ipuçları gelmeye başlıyor. İşte 2022 Temmuz zammına ilişkin maaş takvimi...