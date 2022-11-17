Emekliye 2.200 TL ödeme! SSK, Bağkur, EYT'lilere yeni yılda dev İKRAMİYE vuracak! 2 kez karşılıksız verilecek! O tarihte ATM'den çekebilirsiniz!

Bayram ikramiyeleri, Kurban ve Ramazan bayramlarından önce her yıl iki defa olmak üzere, ödeme kapsamında yer alan vatandaşların hesaplarında yatırılıyor. Emekli, şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular ve daha birçok farklı kesimden insanın yararlandığı ikramiye ödemelerinde 2023 yılında yeni miktarın artıp artmayacağı ise merak konusu. Emekli maaşlarına ve asgari ücrete gelecek zam oranlarının ardından bayram ikramiyelerinde de yeni oranların belirlenmesi bekleniyor.