Emekliye 2.200 TL ödeme! SSK, Bağkur, EYT'lilere yeni yılda dev İKRAMİYE vuracak! 2 kez karşılıksız verilecek! O tarihte ATM'den çekebilirsiniz!
Yeni yılda 13.2 milyona çifte ikramiye müjdesi geliyor. Emekliler bilindiği üzere yılda 2 kez bayram ikramiyesi alıyor. 2023 yaklaşırken 1.100 TL bayram ikramiyesine zam var mı sorusu akıllarda yerini alıyor. Her yıl emekli ve SGK tarafından belirlenen kişiler için dini bayramlar öncesinde yapılan ikramiye ödemelerinde de yeni oranlar ortaya çıkmaya başlayacak. 2023 emekli maaş zam oranlarının belirlenmesinin ardından milyonlarca kişi ek ikramiyelerde de artış yapılmasını istiyor. Peki, 2023'te emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar!
17.11.2022 21:21 - Son Güncelleme: 17.11.2022 21:21
Bayram ikramiyeleri, Kurban ve Ramazan bayramlarından önce her yıl iki defa olmak üzere, ödeme kapsamında yer alan vatandaşların hesaplarında yatırılıyor. Emekli, şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular ve daha birçok farklı kesimden insanın yararlandığı ikramiye ödemelerinde 2023 yılında yeni miktarın artıp artmayacağı ise merak konusu. Emekli maaşlarına ve asgari ücrete gelecek zam oranlarının ardından bayram ikramiyelerinde de yeni oranların belirlenmesi bekleniyor.