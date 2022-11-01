Emekliye 20 bin TL ödeme! Katiyen bana çıkmaz deme! 9 banka LİSTELENDİ! Onaylanır onaylanmaz 48 saat içinde hesaplara yatıyor! Halkbank, Ziraat, Vakıf, HSCB...

Promosyon ücreti bekleyen emeklilere, EYT, EYT'siz herkese bankalardan 20 bin TL müjdesi geldi. Kasım ayında bankaların faiz oranları güncellendi. İhtiyaç kredisi çekmek isteyenler bankaların yeni faiz oranlarını incelemeden bankaya gitmesin. Onlarca banka bu ay tüketici kredilerinde yeni kampanyalarını duyurdu. Düğünü olanlar, nakite ihtiyacı olanlar, çalışan emekli herkes faydalanabilecek. 20 bin TL ödeme yapılacak. Başvurular onaylanır onaylanmaz 48 saat içinde hesaplara yatıyor. Sizler için 9 bankayı listeledik.