RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Emekliye 18.500 TL toplu ödeme! EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Nisan 2023 maaş takvimi kesinleşti! O gün hesaba yatıyor, Tahsis numarası belli oldu! 7.500 TL ve üstü alanlar...

Emekliye 18.500 TL toplu ödeme! EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Nisan 2023 maaş takvimi kesinleşti! O gün hesaba yatıyor, Tahsis numarası belli oldu! 7.500 TL ve üstü alanlar...

Emeklilere yapılan 7.500 TL taban maaş güncellemesinin ardından ödemeler merakla bekleniyor. Bu ay Ramazan Bayramı ikramiyesi dahil birçok ödemeyle birlikte emekliler 18.500 TL'ye varan kazanç sağlayacak. EYT'liler de bu fırsattan yararlanacak. Nisan ayıyla beraber maaşların ve ek kazançların yatacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? Bu ay emekli ve emekli memur maaşları erken ödenir mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
03.04.2023 12:48 - Son Güncelleme: 03.04.2023 12:48
Emekliye 18.500 TL toplu ödeme! EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Nisan 2023 maaş takvimi kesinleşti! O gün hesaba yatıyor, Tahsis numarası belli oldu! 7.500 TL ve üstü alanlar...

Emekliler ve memurlar nisan ayı maaş ödemelerini bekliyor. Emekli taban maaşlarının 7.500 TL'ye yükselmesi, bayram ikramiyesinin ise 2.000 TL olması heyecanı ikiye katladı. Bu ay emekliler birden fazla ödemeye hak kazanıyor. Peki, nisan ayı maaşları ne zaman yatacak? İşte konu hakkında detaylar...

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Emekliye 18.500 TL toplu ödeme! EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Nisan 2023 maaş takvimi kesinleşti! O gün hesaba yatıyor, Tahsis numarası belli oldu! 7.500 TL ve üstü alanlar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye ve emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Emekliye 18.500 TL toplu ödeme! EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Nisan 2023 maaş takvimi kesinleşti! O gün hesaba yatıyor, Tahsis numarası belli oldu! 7.500 TL ve üstü alanlar...

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Emekliye 18.500 TL toplu ödeme! EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Nisan 2023 maaş takvimi kesinleşti! O gün hesaba yatıyor, Tahsis numarası belli oldu! 7.500 TL ve üstü alanlar...

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

Emekliye 18.500 TL toplu ödeme! EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Nisan 2023 maaş takvimi kesinleşti! O gün hesaba yatıyor, Tahsis numarası belli oldu! 7.500 TL ve üstü alanlar...

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

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