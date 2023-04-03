Emekliye 18.500 TL toplu ödeme! EYT, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Nisan 2023 maaş takvimi kesinleşti! O gün hesaba yatıyor, Tahsis numarası belli oldu! 7.500 TL ve üstü alanlar...

Emekliler ve memurlar nisan ayı maaş ödemelerini bekliyor. Emekli taban maaşlarının 7.500 TL'ye yükselmesi, bayram ikramiyesinin ise 2.000 TL olması heyecanı ikiye katladı. Bu ay emekliler birden fazla ödemeye hak kazanıyor. Peki, nisan ayı maaşları ne zaman yatacak? İşte konu hakkında detaylar...