Emekliye 18.500 TL ödeme! 4A SSK, Bağkur, EYT'linin Nisan 2023 maaş takvimi netleşti! Tahsis numarasına göre hesaba yatacak! 5.500, 6.000, 7.500, 8.000 TL alanlar...
Emekliler için Nisan ayı oldukça kazançlı geçecek. Promosyona başvuru yapan emekliler nisanda en düşük 7.500-9.000 TL arası ödeme alırken, 7.500 TL maaşları da yatmış olacak. Aynı zamanda 2.000 TL bayram ikramiyesi de hesaplarına eklenecek. Öte yandan maaşların yatacağı tarihler de netleşti. Peki, emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Nisan ayı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...
28.03.2023 13:57 - Son Güncelleme: 28.03.2023 13:57
Emekliler merakla Nisan ayında alacağı ödemeleri bekliyor. Maaşın yanında promosyon ve ikramiye kazancı da gelecek. Böylelikle emekliler 17.000 - 18.000 TL aralığında kazanca sahip olacak. Peki, emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Nisanda promosyona zam gelecek mi? İşte detaylar...