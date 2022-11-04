Emekliye 16 BİN TL ödeme! Böylesi 3 yılda görülmedi! SSK, Bağkur’lunun ücret listesi değişti! Ziraat, Kuveyt Türk, PTT Bank, İNG, Halkbank...

Bankaların emekli promosyonunda yeni dönem başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) maaşa göre taban promosyon tutarlarını 1 Kasım itibariyle güncellemesinin ardından, bankalar da harekete geçti. Kampanyalar yenilendi. Emeklilere 7 bin 500 liraya varan ödemeler ortaya çıktı. Bankaların 3.500 liraya kadar olan maaşlar, 3.500-7.500 lira arası aylıklar, 7.500-10.000 lira arası maaşlar ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlediği 3 yıllık promosyon tutarları ve kampanyalar şöyle: