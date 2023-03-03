Emekliye 15.000 TL ödeme! SSK, Bağkur, EYT’liye 3-4-5-6 Mart 2023 PROMOSYON LİSTESİ: 12 banka imzaladı! Ziraat, Halkbank, İş, Garanti...

EYT YASASI ŞARTLARI DEĞİŞTİ Mİ? AKBAŞOĞLU AÇIKLADI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" ifadelerini kullandı.