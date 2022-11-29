Emekliye 14 bin TL yılbaşı tediyesi! SSK, Bağkur, 4C, EYT’linin PROMOSYON ücret kalibresi artacak! 19 banka imzaladı: ING, Garanti, Ziraat, Halkbank...

Emekli promosyon ödemelerinde yeni perde açılıyor. 2023 yılına az bir zaman kala promosyon ödeme tarihleri ve zam miktarı merak edilmeye başlandı. Yeni yılda EYT'liler de promosyon ödemelerinden yararlanacak. Mevcut kampanyalara göre halen emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor. İşte en güncel promosyon kampanyaları haberimizde!