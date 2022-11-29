Emekliye 14 bin TL yılbaşı tediyesi! SSK, Bağkur, 4C, EYT'linin PROMOSYON ücret kalibresi artacak! 19 banka imzaladı: ING, Garanti, Ziraat, Halkbank...
Emekliler merakla promosyon ödemelerini incelemeye başladı. Yeni ayın gelmesine günler kala gündemde yer alan konulardan birisi de 'promosyon ücretleri' oldu. Milyonlarca emeklinin promosyon hakkında araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Emekli promosyon ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu kapsamda yaklaşık 13 milyon emekli bankaların kendilerine ne kadar promosyon alacağını araştırıyor. Emeklilere birbirinden farklı fırsatlar sunması beklenilirken taban promosyonun 5.000 lira seviyesine çıkması da ilaç gibi geldi. Promosyonun yanında milyonlara ek fırsatlar var. Peki, 2023'te promosyonlar ne kadar olacak? EYT'liler ne zaman promosyon ödemesi alacak? Aralık ayı promosyon ücretleri açıklandı mı? İşte en güncel liste haberimizde!
Emekli promosyon ödemelerinde yeni perde açılıyor. 2023 yılına az bir zaman kala promosyon ödeme tarihleri ve zam miktarı merak edilmeye başlandı. Yeni yılda EYT'liler de promosyon ödemelerinden yararlanacak. Mevcut kampanyalara göre halen emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödeniyor. İşte en güncel promosyon kampanyaları haberimizde!
ARALIK AYI PROMOSYON LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
Henüz bankalar tarafından aralık ayı promosyon ödemeleri açıklanmadı. Ancak ödemelerin 10 bin TL ve üzeri olacağı ileri sürülüyor.
Kimi bankalar SGK'nın belirlediği taban tutarlardan, kimileri de daha yüksek ödeme yapıyor. 1 Kasım'dan itibaren promosyon başvurusu yapanlardan maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 liradan az promosyon ödemesi yapamayacak. İsteyen bankalar da daha fazlasını verebilecek.