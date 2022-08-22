Emekliye 13.950 TL ödeme! SSK, BAĞKUR’luya taban 3.500 TL maaş+ 8.250 TL promosyon+ 2.200 TL ikramiye! Ocak 2023’te %8 artış+fark...

Son senelerde emekliye pek çok kazanım yolu açıldı. Taban aylık ödemesi en az 3.500 TL olarak belirlendi. Ardından promosyon ödemelerinde artan miktarlar günden güne emeklileri mest etmeye devam ediyor. Öte yandan emeklilere yılda 2 kez ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu imkanlardan yeni emekli olanlar da yararlanıyor. İşte emeklilerin ve yeni emekli olanların elde ettiği kazançlar hakkında tüm bilinmesi gerekenler!