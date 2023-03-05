Emekliye 13.500 TL ek ödeme! 6-7-8-9-10 Mart 2023 PROMOSYON LİSTESİ: 19 banka imzayı bastı!
2023 Mart ayı emekli promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte bankaların düzenleyeceği kampanyalar sıkı takibe alındı. Bu ödemelerden 3 yıllık taahüt süresi dolanlar ve yeni emekliler yararlanabiliyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Bankaların Mart ayı promosyon ücretleri ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler ve ücret listesi haberimizde...
05.03.2023 13:57 - Son Güncelleme: 05.03.2023 15:35
EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber gözler bankaların promosyon kampanyalarına çevrildi. SGK'ya emeklilik için başvuru yapılırken aylığın yatırılması istenen banka ve şubesi seçilebilecek. Böylece promosyon hakkı da kazanılmış olacak. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte detaylar...
MİLYONLARCA EYT'li çıkarılan yasayla birlikte muradına eriyor. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilere emeklilik yolunu açan düzenleme ile ilk etapta 2.2 milyon kişiye aylık bağlanması beklenirken, aynı anda promosyon kapısı da açılacak.