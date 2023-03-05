Emekliye 13.500 TL ek ödeme! 6-7-8-9-10 Mart 2023 PROMOSYON LİSTESİ: 19 banka imzayı bastı!

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber gözler bankaların promosyon kampanyalarına çevrildi. SGK'ya emeklilik için başvuru yapılırken aylığın yatırılması istenen banka ve şubesi seçilebilecek. Böylece promosyon hakkı da kazanılmış olacak. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte detaylar...