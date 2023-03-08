Emekliye 1.300 TL İNTİBAK ZAMMI! 2000-2003-2005-2008 sonrası sigortalılar TEK ÇERÇEVEDE! Maaşa ek 6.700 TL ödeme, prim eşitliği, seyyanen zam, Bağkur tescil...

2000 yılı sonrası SSK ve Bağkur maaşlarında 1200-1300 TL arası artışın beklendiği İntibak yasası en çok aratılan konu başlıkları arasında yer aldı. Maaş zammı, 3600 ek gösterge, EYT dosyası derken gözler şimdi de İntibak yasasına çevrildi. Peki, intibak yasası çıkacak mı? İşte detaylar...