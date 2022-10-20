1 Kasım 2022 Promosyon ücret cetveli DEĞİŞTİ! Emekliye 12 bin TL ödeme! 19 bankada taban 5.000 TL'ye yükseldi! Ziraat, Halkbank, Vakıf...

Banka, 3 yıllık dönem için, 3 bin 500 liranın altında emekli aylığı alanlara 3 bin lira, 3 bin 500 ila 7 bin 500 lira arasında emekli aylığı alanlara 3 bin 500, 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında emekli aylığı alanlara 4 bin 500, 10 bin liranın üzerinde emekli aylığı alanlara 5 bin lira promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.