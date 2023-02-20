Emekliye 11.000 TL ödeme! Mart ayı PROMOSYON LİSTESİ 2023! 19 banka anlaşma sağladı! Halkbank, Ziraat, PTT, Vakıfbank, Garanti...
Mart ayına az bir zaman kala gündemde yer alan konulardan birisi de 'promosyon ücretleri' oldu. Milyonlarca emeklinin promosyon hakkında araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Emekli promosyon ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu kapsamda yaklaşık 13 milyon emekli bankaların kendilerine ne kadar promosyon alacağını araştırıyor. Emeklilere birbirinden farklı fırsatlar sunması beklenirken taban promosyonun 11 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor. Promosyonun yanında milyonlara ek fırsatlar sunulacak. Peki, Mart ayında en yüksek promosyon ödemesini hangi banka verecek 2023? İşte detaylar...
20.02.2023 15:53 - Son Güncelleme: 20.02.2023 15:53