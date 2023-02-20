Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekliye 11.000 TL ödeme! Mart ayı PROMOSYON LİSTESİ 2023! 19 banka anlaşma sağladı! Halkbank, Ziraat, PTT, Vakıfbank, Garanti...

Emekliye 11.000 TL ödeme! Mart ayı PROMOSYON LİSTESİ 2023! 19 banka anlaşma sağladı! Halkbank, Ziraat, PTT, Vakıfbank, Garanti...

Mart ayına az bir zaman kala gündemde yer alan konulardan birisi de 'promosyon ücretleri' oldu. Milyonlarca emeklinin promosyon hakkında araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Emekli promosyon ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu kapsamda yaklaşık 13 milyon emekli bankaların kendilerine ne kadar promosyon alacağını araştırıyor. Emeklilere birbirinden farklı fırsatlar sunması beklenirken taban promosyonun 11 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor. Promosyonun yanında milyonlara ek fırsatlar sunulacak. Peki, Mart ayında en yüksek promosyon ödemesini hangi banka verecek 2023? İşte detaylar...

takvim.com.tr
20.02.2023 15:53 - Son Güncelleme: 20.02.2023 15:53
Emekliye 11.000 TL ödeme! Mart ayı PROMOSYON LİSTESİ 2023! 19 banka anlaşma sağladı! Halkbank, Ziraat, PTT, Vakıfbank, Garanti...

Milyonların promosyon için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Güncel teklifler hakkında araştırmalarına devam eden emekliler aynı zamanda güncel promosyon tekliflerini inceliyor. Peki, emekliye yeni ayda ne kadar promosyon ödenecek? İşte bankalar tarafından sunulan güncel teklifler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye 11.000 TL ödeme! Mart ayı PROMOSYON LİSTESİ 2023! 19 banka anlaşma sağladı! Halkbank, Ziraat, PTT, Vakıfbank, Garanti...

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

Promosyon ödemelerinin yapılacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Emekliye 11.000 TL ödeme! Mart ayı PROMOSYON LİSTESİ 2023! 19 banka anlaşma sağladı! Halkbank, Ziraat, PTT, Vakıfbank, Garanti...

EMEKLİYE İKİNCİ ÖDEME

Promosyon tutarını artırmak isteyen emeklilerin, araştırma yapıp kendine en uygun bankayı seçmesi önemli.

Emekliye 11.000 TL ödeme! Mart ayı PROMOSYON LİSTESİ 2023! 19 banka anlaşma sağladı! Halkbank, Ziraat, PTT, Vakıfbank, Garanti...

MART AYI PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU 2023?

Mart ayı promosyon güncel listesi henüz açıklanmadı. Bankalardan kampanya duyuruları geldiğinde haberimize eklenecektir...

Emekliye 11.000 TL ödeme! Mart ayı PROMOSYON LİSTESİ 2023! 19 banka anlaşma sağladı! Halkbank, Ziraat, PTT, Vakıfbank, Garanti...

Maaşlarını farklı bir bankaya taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunması gerekiyor. Banka şubesinden bildirim yapılabildiği gibi e-Devlet kapısından da yapılabiliyor.

SON DAKİKA