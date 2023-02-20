Emekliye 11.000 TL ödeme! Mart ayı PROMOSYON LİSTESİ 2023! 19 banka anlaşma sağladı! Halkbank, Ziraat, PTT, Vakıfbank, Garanti...

Milyonların promosyon için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Güncel teklifler hakkında araştırmalarına devam eden emekliler aynı zamanda güncel promosyon tekliflerini inceliyor. Peki, emekliye yeni ayda ne kadar promosyon ödenecek? İşte bankalar tarafından sunulan güncel teklifler...