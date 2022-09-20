Emeklinin taban aylığı 4.500 olacak! 2023 Ocakta %10 ek ödeme + 2.5 puan! İntibak zammı yapılacak mı? SSK, Bağkur 2000 yılı sonrasında emekli olanlar...
Emeklilere son dakika açıklama geldi. Ek ödeme yapılacak. 14 milyona yakın emekli, dul ve yetim maaşlarına ilave edilen ek ödeme tutarlarının yüzde 8-10'a çıkarılması isteniyor. Aylıkların yüzde 4'ü veya 5'i kadar tutar hesaplanarak ücretlerine ekleniyor. Şu anda en düşük aylıklarda (3.500 lira) ek ödeme yüzde 5 olarak hesaplanıyor. Emeklinin büyük çoğunluğu aylığının yüzde 4'ü oranında ek ödemeden yararlanabiliyor. SSK, Bağkur aylıklarına 6 ayda bir TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında zam yapılırken, ek ödemenin sabit kalması milyonlarca insanı mağdur ediyor. İşte merak edilen gelişmeler haberimizde...
20.09.2022 12:48 - Son Güncelleme: 20.09.2022 12:50
Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında yapılacak zamlara odaklanmış durumda. Zam oranlarında 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranları belirleyici olacağı için veriler yakından takip ediliyor. Öte yandan emekliler ek ödeme tutarlarının yüzde 8-10'a çıkarılmasını talep ediyor. İşte Ocak 2023 emekli zammına dair merak edilenler!
16 yıldır artırılmayan ek ödeme tutarı günün koşullarına göre hayli düşük kaldı ve anlamını yitirdi. Emekli aylıklarına 6 ayda bir TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında zam yapılırken, ek ödemenin sabit kalması milyonlarca insanı mağdur ediyor.