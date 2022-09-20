Emeklinin taban aylığı 4.500 olacak! 2023 Ocakta %10 ek ödeme + 2.5 puan! İntibak zammı yapılacak mı? SSK, Bağkur 2000 yılı sonrasında emekli olanlar...

Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında yapılacak zamlara odaklanmış durumda. Zam oranlarında 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranları belirleyici olacağı için veriler yakından takip ediliyor. Öte yandan emekliler ek ödeme tutarlarının yüzde 8-10'a çıkarılmasını talep ediyor. İşte Ocak 2023 emekli zammına dair merak edilenler!