Emeklinin artısı Ziraat’te! Ziraat Bankası’ndan emeklilere özel uygun faiz oranlı kredi paketleri açıklandı!
Bankaların emeklilere özel olarak duyurduğu promosyon ve bireysel kredi kampanyalarına köklü kamu bankası olan Ziraat Bankası da katkıda bulunuyor. Ziraat Bankası, nakit sorunu çeken emekli vatandaşlara 'Emeklinin Artısı Kredi Paketi' kampanyasıyla yüzde 1,63 faiz oranından bireysel kredi kredi veriyor. Maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emekliler, Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit gereksinimlerini avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanma imkânına sahip olabiliyorlar.
EMEKLİYE ÖZEL TÜKETİCİ KREDİSİ
Ziraat Bankası, yeni kredi paketi kapsamında müşterilerine 20 bin TL nakit desteğini 36 ay vade ve yüzde 1.63 faiz seviyesiyle veriyor. 100 TL kredi tahsis ücreti talep edilirken aylık ödemeler ise 779,12 TL'ye denk geliyor.
EMEKLİYE ÖZEL KONUT KREDİSİ
Konut kredisi amacıyla ise yüzde 1,37'den başlayan faiz seviyesi yayınlayan Ziraat Bankası;
KREDİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
Başvuru Formu,
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport fotokopisi,
Kişinin çalışma haline göre gelir belgesi,
Şubece istenebilecek başka belgeler.
Kredi başvuruları Ziraat Bankası'nın internet sitesi üzerinden ya da direk şubeye giderek yapılabiliyor.
50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri olan krediler için 24 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Yıllık Maliyet oranı faiz tahsis ücreti ve vergiler temel alınarak hesaplanmıştır. 35 yaş için hesaplanan 1 yıllık ortalama sigorta masrafı tüketici kredisi için 39,67-TL, konut kredisi için 108,19.-TL'dir.