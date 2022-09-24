Emeklilikte yaşa takılanlar hemen SGK'ya koşsun! Bu kişiler düzeltme yapmazsa EYT hayali suya düşecek! EYT'de kırmızı alarm! 43-44-48 yaşla emeklilik için...
Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren uyarı geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar çalışmanın sonucunu beklerken bir yandan da konuya ilişkin gelişmeleri takip ediyor. 2000'li yıllardan önceki dönemlerde bilgisayar sistemlerinin yetersizliğinden ve teknolojinin geride kalmasından ötürü bir çok çalışanın SGK günlerinde ciddi hatalar ve yanlışlar yapılmış bulunuyor. EYT çıktığında işe giriş tarihi önem kazanacağından hatalı işlem mağduru vatandaşların SGK müdürlüğüne koşması gerekiyor. İşte SGK sisteminde görünmeyen primlerle ilgili bilinmesi gerekenler...
24.09.2022 11:36 - Son Güncelleme: 24.09.2022 11:41
Son dakika... Yaşı bekleyenlere yönelik düzenleme için çalışmalar devam ederken çok önemli bir detay gün yüzüne çıktı. EYT'de kırmızı alarm! Emeklilikte yaşa takılanlar hemen SGK'ya koşsun! Bu kişiler düzeltme yapmazsa EYT hayali suya düşecek! 43-44-48 yaşla emeklilik için hemen haberimizin devamını okuyun! SGK müdürlüğüne başvurmazsanız eğer EYT ile emekliliğiniz yanabilir. İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzun yıllardır bilgi işlem teknolıjisini en iyi kullanan kurumlardan. Ancak 90'lı yıllarda teknolojinin şimdiki kadar iyi olmaması nedeniyle resmi kurumlarda daha çok manuel işlemler yapılıyordu.