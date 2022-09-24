Emeklilikte yaşa takılanlar hemen SGK'ya koşsun! Bu kişiler düzeltme yapmazsa EYT hayali suya düşecek! EYT'de kırmızı alarm! 43-44-48 yaşla emeklilik için...

Son dakika... Yaşı bekleyenlere yönelik düzenleme için çalışmalar devam ederken çok önemli bir detay gün yüzüne çıktı. EYT'de kırmızı alarm! Emeklilikte yaşa takılanlar hemen SGK'ya koşsun! Bu kişiler düzeltme yapmazsa EYT hayali suya düşecek! 43-44-48 yaşla emeklilik için hemen haberimizin devamını okuyun! SGK müdürlüğüne başvurmazsanız eğer EYT ile emekliliğiniz yanabilir. İşte detaylar...