Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için düğmeye basıldı harekete geçiliyor! Kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emekli olma müjdesi! İşte EYT son durum
Emeklilik bekleyen milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili harekete geçildi ve çalışma başlatıldı. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası olan, yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. EYT hakkında 5 formül öne çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla emekli olmak için yaşı bekleyenlerle ilgili çalışma yapıyor. Bakanlık tarafından EYT hakkında hazırlanan öneri Başkan Erdoğan'a sunulacak.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için düğmeye basıldıi harekete geçildi. Kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emekli olma müjdesi geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından anbean takip ediliyor. Bilindiği üzere konu hakkında önemli bir gelişme yaşanmış, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT hakkında çalışma başlatmıştı. EYT için 5 formülün öne çıktığı görülüyor. 3600 günü olan kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir. Bu kapsamda gözler şimdi yaşanan son gelişmelere çevrildi. İşte EYT'de son durum
BU TARİH ÖNEMLİ
Emeklilikte Yaşa Takılanlar 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışmalar yapılan EYT konusunda 5 ayrı formül ortaya çıkmıştı.