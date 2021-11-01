Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için düğmeye basıldı harekete geçiliyor! Kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emekli olma müjdesi! İşte EYT son durum

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için düğmeye basıldıi harekete geçildi. Kadınlara 50, erkeklere 55 yaşında emekli olma müjdesi geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından anbean takip ediliyor. Bilindiği üzere konu hakkında önemli bir gelişme yaşanmış, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT hakkında çalışma başlatmıştı. EYT için 5 formülün öne çıktığı görülüyor. 3600 günü olan kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilir. Bu kapsamda gözler şimdi yaşanan son gelişmelere çevrildi. İşte EYT'de son durum