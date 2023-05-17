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Haberler Ekonomi Emeklilikte yaş, prim, yıl şartı düzenlendi! EYT'li olmayana 3600-5000 günle erken emeklilik verildi! 1999-2000 sonrası tüm SGK'lılar listede! Kademeli yaş, borçlanma, Bağ-Kur...

Emeklilikte yaş, prim, yıl şartı düzenlendi! EYT'li olmayana 3600-5000 günle erken emeklilik verildi! 1999-2000 sonrası tüm SGK'lılar listede! Kademeli yaş, borçlanma, Bağ-Kur...

Yeni Meclis'in en önemli gündemlerinden biri emeklilik reformu olacak. Aralarında esnaf, çiftçi ve kadınların olduğu mişlyonlarca kişiye erken emeklilik imkanı açacak düzenlemeler Meclis'e taşınıyor. Bu kapsamda yeni müjdeler de bekleniyor. İşte emekliliği kolaylaştıracak adımlar haberimizde...

takvim.com.tr
17.05.2023 14:03 - Son Güncelleme: 17.05.2023 14:08
Emeklilikte yaş, prim, yıl şartı düzenlendi! EYT’li olmayana 3600-5000 günle erken emeklilik verildi! 1999-2000 sonrası tüm SGK’lılar listede! Kademeli yaş, borçlanma, Bağ-Kur...

EYT sonrası yeni emeklilik sistemi için geri sayım başladı. Milyonlara erken emeklilik yolunu açacak önemli düzenlemeler önümüzdeki günlerde yeni Meclis'in gündemine taşınacak. Peki, yeni şartlar ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

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Emeklilikte yaş, prim, yıl şartı düzenlendi! EYT’li olmayana 3600-5000 günle erken emeklilik verildi! 1999-2000 sonrası tüm SGK’lılar listede! Kademeli yaş, borçlanma, Bağ-Kur...

4.7 milyon kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte ikinci reform için hazırlıklar başladı.

Emeklilikte yaş, prim, yıl şartı düzenlendi! EYT’li olmayana 3600-5000 günle erken emeklilik verildi! 1999-2000 sonrası tüm SGK’lılar listede! Kademeli yaş, borçlanma, Bağ-Kur...

Milyonlara erken emeklilik yolunu açacak önemli düzenlemeler önümüzdeki günlerde yeni Meclis'in gündemine taşınacak.

Emeklilikte yaş, prim, yıl şartı düzenlendi! EYT’li olmayana 3600-5000 günle erken emeklilik verildi! 1999-2000 sonrası tüm SGK’lılar listede! Kademeli yaş, borçlanma, Bağ-Kur...

Esnafın, çiftçilerin, annelerin aralarında olduğu geniş bir kitlenin yüzü gülecek.

Emeklilikte yaş, prim, yıl şartı düzenlendi! EYT’li olmayana 3600-5000 günle erken emeklilik verildi! 1999-2000 sonrası tüm SGK’lılar listede! Kademeli yaş, borçlanma, Bağ-Kur...

BAĞ-KUR REFORMU GELİYOR
Bu kapsamda atılacak adımlardan biri Bağ-Kur'lulara yönelik olacak. Küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon kişinin prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.

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