Emeklilikte yaş, prim, yıl şartı düzenlendi! EYT’li olmayana 3600-5000 günle erken emeklilik verildi! 1999-2000 sonrası tüm SGK’lılar listede! Kademeli yaş, borçlanma, Bağ-Kur...

BAĞ-KUR REFORMU GELİYOR

Bu kapsamda atılacak adımlardan biri Bağ-Kur'lulara yönelik olacak. Küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon kişinin prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.