Emeklilikte flaş düzenleme! Yaşa sınırı esnetilecek! BES’teki yeni düzenleme kimleri kapsıyor? İşte 18 yaş altına BES detayları...

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı:

Beklenti ise ilk etapta 5-6 milyon gencin sisteme gireceği yönünde. Yeni düzenleme ile hem ebeveynler, çocukları adına açtıracakları BES sözleşmesi ile yine çocukları adına birikim yapabilecekler hem BES'in kapsamı genişleyecek hem de yurt içi tasarruflar artacak.