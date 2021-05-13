Emeklilikte flaş düzenleme! Yaşa sınırı esnetilecek! BES’teki yeni düzenleme kimleri kapsıyor? İşte 18 yaş altına BES detayları...
Ekonomik Reform içerisinde yer alan ve 18 yaş altı gençlerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) girmesine imkan tanıyan düzenleme artık Meclis'te. Söz konusu düzenleme kabul edilirse hem ebeveynler, çocukları adına açtıracakları BES sözleşmesi ile yine çocukları adına birikim yapabilecekler hem BES'in kapsamı genişleyecek hem de yurt içi tasarruflar artacak. İşte 18 yaş altına BES detayları...
Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı:
Beklenti ise ilk etapta 5-6 milyon gencin sisteme gireceği yönünde. Yeni düzenleme ile hem ebeveynler, çocukları adına açtıracakları BES sözleşmesi ile yine çocukları adına birikim yapabilecekler hem BES'in kapsamı genişleyecek hem de yurt içi tasarruflar artacak.
Meclis'e gönderilen yasa tasarısı 18 yaş altının sisteme girmesinin önündeki engeli kaldıracak, gençlerin sisteme nasıl girecekleri, veraset intikal durumlarının nasıl olacağı gibi detaylar ise sonradan çıkacak yönetmelikler ile belirlenecek. Ancak edindiğim bilgiler ışığında 18 yaş altının BES'e nasıl gireceğine sorularla açıklık getireyim.