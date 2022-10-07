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Haberler Ekonomi Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li ayrımı yok! 5 yıllık sigorta süresi + 900 günlük prim yeterli! 46-47-49-50 yaşında...

Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li ayrımı yok! 5 yıllık sigorta süresi + 900 günlük prim yeterli! 46-47-49-50 yaşında...

Emekli olmak isteyenler için son dakika açıklama geldi. SGK emeklilik ile ilgili butona bastı. Emeklilikle ilgili yeni hak getirildi. Emekli olamayıp Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), geçmişte ödediği sigorta primlerini toptan alarak, sigorta ile ilişkisi kesilenler yeniden sigortalı sayılabilecek. Bu açıklama ile emekli olamayanlara da emeklilik yolu açılmış oldu. İşte emekli olmak isteyen vatandaşı ilgilendiren detaylar haberimizde...

07.10.2022 17:29 - Son Güncelleme: 07.10.2022 17:56
Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! SSK, Bağkur, 4C, EYT’li ayrımı yok! 5 yıllık sigorta süresi * 900 günlük prim yeterli! 46-47-49-50 yaşında...

Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren açıklama geldi. SGK emeklilik ile ilgili çalışmaya düğme bastı. Emeklilik ile ilgili yeni hak getirildi. İşte detaylar haberimizde!

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Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! SSK, Bağkur, 4C, EYT’li ayrımı yok! 5 yıllık sigorta süresi * 900 günlük prim yeterli! 46-47-49-50 yaşında...

Emekli olamayıp da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), geçmişte ödediği sigorta primlerini toptan alarak, sigorta ile ilişkisi kesilenler yeniden sigortalı olabilecek.

Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! SSK, Bağkur, 4C, EYT’li ayrımı yok! 5 yıllık sigorta süresi * 900 günlük prim yeterli! 46-47-49-50 yaşında...

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısına göre; SGK, toptan ödemenin ihyası işlemleri ile ilgili yaşanan sorunlara ve tereddütlere, yayınladığı bir yazı ile açıklık getirdi.

Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! SSK, Bağkur, 4C, EYT’li ayrımı yok! 5 yıllık sigorta süresi * 900 günlük prim yeterli! 46-47-49-50 yaşında...

Sosyal güvenlik sistemine ödenen primler emekli olmaya ve maaş bağlanmasına yetmiyorsa, kişiler, geçmişte yatırdıkları primleri toplu olarak iade alabilirler ki, buna yaşlılık toptan ödemesi deniyor.

Emeklilikle ilgili son dakika açıklama geldi! SSK, Bağkur, 4C, EYT’li ayrımı yok! 5 yıllık sigorta süresi * 900 günlük prim yeterli! 46-47-49-50 yaşında...

Bu ödemeden yararlanılabilmesi için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartların başında yaş şartı geliyor.

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