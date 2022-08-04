Emeklilik yaşında +5 yıl kazanabilirsiniz! Erken emeklilik ve maaş için 45,46,47 yaş üçlemesi! İşin anahtarı açıklandı! Yaş şartına son...

Emeklilik amacıyla çok mühim detay. Her çalışan amacıyla özel olarak meslek kodları oluşturuluyor. Bu kodlar ileri zamanda erken emeklilik kapısını aralıyor. Bazı işlerde yıpranma payı erken emeklilik yönünden büyük ehemmiyet taşıyor. SGK'ya göre tespit edilen yıpranma hakkı olan bir meslek sınıfındaysanız erken emeklilik olanağı tanınıyor. 45 iş kolunda çalışanların yıpranma hakkı bulunuyor. Emeklilik zamanının kısalmasının yanı sıra devlet detaylı hibe ve nakit takviyeleri de sağlanıyor. Bu amaçla meslek kodunun yanlış ya da eksik girilmemesi, çalışan yönünden çok mühim!