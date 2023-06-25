Emeklilik yaşı 48-49-50-55 oldu! O tarihte SGK’lı olarak işe girene erken emeklilik az önce açıklandı! 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar dikkat! Primi eksik olanlar...

Meclis'e sunulacak yeni torba yasayla birlikte, Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne düşürülecek. Bu düzenlemeyle birlikte, 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular, prim ödeme süresini 5 yıl daha azaltabilecek. Bu düzenleme aynı zamanda EYT konusunda da etkili olacak ve onları da ilgilendirecek... Peki, kimler erken emekli olabilecek? İşte tüm detaylar...