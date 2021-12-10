Emeklilik sürecinde SSK ve Bağkur formülü! Hesap yaparken 7 yıl ve 25 yıl detayına dikkat! 1 Ekim 2008'den önce... Binlerce TSK personelini yakından ilgilendiren haber geldi. Ülkemizde TSK personeline yönelik önemli imkanlar sağlanıyor. Yıpranma, erken emeklilik, okulda geçen sürelerin emekliliğe eklenmesi, tazminat gibi. TSK personeli; herhangi bir şekilde görevinden ayrılıp, sigortalı çalışarak SSK'ya bağlı veya Bağkur'lu olmayı gerektiren bir faaliyette bulunması halinde son 7 yılda en çok prim ödediği sigorta statüsüne göre emekli olabiliyor. İşte tüm merak edilen detaylar...