Emeklilik müjdesi! Süresi 10 yıl, yaş şartı ise 56! 3 maaş alma hakkı cabası! Ayda 100 TL ödemek...

YÜZDE 25 DEVLETTEN BES'te

katkı payını tespit etmek sizin elinizde. Ayda 100 lira da ödeyebilirsiniz 1000 lira da... Ödemeleriniz arttıkça birikimleriniz de yükselecek ve sonucunda alacağınız toplu para ya da emekli maaşı artmış olacak. Üstelik siz ne kadar para yatırırsanız bunun yüzde 25'i kadarı da devlet doğrultusundan ödeniyor. Böylece paranız dörtte bir oranında artıyor.

Ayrıca faizli faizsiz fon seçeneğiniz bulunuyor. Bu fonlar vasıtası ile paranız sistemde nemalanmış da oluyor.