Emeklilik müjdesi! SSK-SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memurlar! 6 yıl erken emekli olmak mümkün! Yapmanız gereken...
Emeklilik müjdesi! SGK'lı, Bağ-Kur'lu, memur, 6 yıl... Çalışma yaşamında yer alan kadın ve erkeklerin öğrenmeleri gereken Sosyal Güvenlik Hakları bulunuyor. Bu sosyal güvenlik hakları bireye hem erken emeklilik hakkı sağlayabiliyor hemde yüksek ücret almasını takviye oluyor. Emekli olmak isteyenler için temel koşulların aynı anda sağlanması gerekiyor. Prim sayısı, sigortalılık gün sayısı ve yaş şartı. Ancak bu koşullar farklı etmenlere bağlı olarak kişiye özel değişebilir. Bizlerde bu bu değişikliklerin hangi koşullarda olabileceğini detaylandırdık. SGK'lı, Bağ-Kur'lu, memur fark etmiyor. Hepsi yararlanabiliyor. Erken emeklilik fırsatından yararlanmak için başvuru yapılması gerekiyor.
İş hayatına başlayan herkes ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Bir süre çalıştıktan sonra emeklilik hayali kuranlar ise erken emekli olmanın yollarını araştırmaya başlıyor. 6 yıl erken emekli olmak mümkün. Askerliğini sigortaya başlangıç tarihinden önce yapanlar bir yıl erken emekli olur. Formül şu: Borçlandığınız askerlik süresi kadar işe giriş tarihiniz geriye gider. Bu da sizin erken emekli olmanızı sağlar. Bazen bir ay borçlanma size 12 maaş kazandırabilir. Çalışma hayatında yer alanlar için bazı meslek gruplarında erken emeklilik sağlanıyor. Öyle ki o meslek gruplarında çalışanlar bir yılda 360 gün prim öderler ancak mesleğin zorluğuna göre 60 gün, 90 gün ve 180 gün ek prim kazanırlar. Bu sayede erken emekli olurlar.
6 yıla kadar erken emekli olmak mümkün. Bu haktan yararlanabilmek için ise 3 kriterin sağlanmış olması gerekiyor. İş hayatında kadınların daha fazla yer almasını sağlamak için bazı kolaylıklar sağlanıyor. Özellikle anne olan kadınlar için sunulan en önemli fırsatlardan biri erken emeklilik imkanı. Bu haktan evlat edinen kadınlar da yararlanabiliyor. Kadınlara 6 yıl erken emekli olma fırsatı tanınıyor. Erken emeklilik hakkı sadece kadınlara sağlanmıyor. Bazı durumlarda erkekler de erken emekli olabiliyor. İşte erken emeklilik imkanı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Annelere çocuk olduktan sonra çalışmasalar bile prim kazandıran ve emeklilik imkanı sağlayan doğum borçlanmasıdır. Bu haktan faydalanabilmek için 3 kriterin oluşması gerekiyor. Birincisi, anne doğumdan önce sigortalı bir işte çalışmalı veya staj sigortası yapılmış olmalı. İkincisi, doğumdan sonra annenin çalışmıyor olması gerekiyor. Yani doğumdan sonra sigorta primlerinin ödenmemiş olması lazım. Üçüncü olarak bebeğin yaşaması şartı bulunuyor.
2160 prim günü kazanıyor Buna göre, sigortalı olduktan sonra doğum yapan anneler, 3 çocuğa kadar çalışmadıkları süreleri borçlanabiliyor. Her bir çocuk için 720 gün, 3 çocukta ise 2160 gün prim kazanmak mümkün. Böylece prim eksiği olan kadın 6 yıl çalışmak yerine 3 çocuğu varsa doğum borçlanmasıyla daha erken emekli olabiliyor. Daha önce sadece SSK'lıların yararlandığı bu hak, memur ve Bağkur'lu annelere de tanındı. Tek çocuk için borçlanma yaklaşık 27 bin lira.
Evlat edinen için de var
Evlat edinen anne de çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Evlat edinme yoluyla borçlanma yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.