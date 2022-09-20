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Haberler Ekonomi Emeklilik maaşını 15-16-17 yıl çalışıp bağlatın! 3600 gün kazancıyla yaş sınırsız erken emeklilik! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) ayrımı yok! 2000, 2008 sigorta girişiyle...

Emeklilik maaşını 15-16-17 yıl çalışıp bağlatın! 3600 gün kazancıyla yaş sınırsız erken emeklilik! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) ayrımı yok! 2000, 2008 sigorta girişiyle...

Çalışan milyonlarca kişi emekli olmayı büyük bir merakla bekliyor. Bazı durumlarda ve mesleklerde şartlara göre erken emekli olma imkanı bulunuyor. Öncelikle erken emekli olmak için belirli prim gün sayısını ve yaş şartını doldurmak aranan en önemli koşullar arasında yer alıyor. Bu koşullar sağlandıktan hemen sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlanıyor ve vatandaşlar emekli olabiliyor. Erken emekli olmak için ise bazı kolaylıklar bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
20.09.2022 14:46 - Son Güncelleme: 20.09.2022 14:46
Emeklilik maaşını 15-16-17 yıl çalışıp bağlatın! 3600 gün kazancıyla yaş sınırsız erken emeklilik! 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c ayrımı yok! 2000, 2008 sigorta girişiyle...

Emeklilik bekleyen vatandaşlar için sevindirici haber geldi! Emeklilik kriterleri doğrultusunda gerekli olan şartlar bazen değişiklik göstermektedir. Bu farklardan etkili olanları prim günü, sigortalı süresi, ilk sigorta giriş tarihi ve cinsiyete bağlı olarak şartlar farklılaşıyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte merak edilenler!

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Emeklilik maaşını 15-16-17 yıl çalışıp bağlatın! 3600 gün kazancıyla yaş sınırsız erken emeklilik! 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c ayrımı yok! 2000, 2008 sigorta girişiyle...

15-16-17 yıl çalışmayla erken emeklilik formülü! 3600 gün hesabıyla emekli maaşı bağlatabilirsiniz! SSK ve Bağ-Kur'dan sigortalı olan kişiler erken emekli olabileceği günü araştırıyor.

Emeklilik maaşını 15-16-17 yıl çalışıp bağlatın! 3600 gün kazancıyla yaş sınırsız erken emeklilik! 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c ayrımı yok! 2000, 2008 sigorta girişiyle...

Erken emeklilikte borçlanma günleri hesaba katılabildiği gibi, sigorta başlangıcı, yaş ve prim gün sayısı gibi faktörler de tek tek hesaplanıyor. 15 yıl sigorta süresini dolduran kişiler erken emeklilik hakkı elde edebilir. Ancak bunun için tüm şartlara dikkat etmek gerekiyor.

Emeklilik maaşını 15-16-17 yıl çalışıp bağlatın! 3600 gün kazancıyla yaş sınırsız erken emeklilik! 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c ayrımı yok! 2000, 2008 sigorta girişiyle...

15 YIL YETİYOR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar 15 yıllık hizmet süresi, 3.600 prim gününü tamamlarsa emekli olabiliyor. Bu çalışanlar, emeklilere sağlanan kıdem tazminatı hakkından da faydalanarak tazminatlarını alabilir ve iş hayatını bırakabilir.

Emeklilik maaşını 15-16-17 yıl çalışıp bağlatın! 3600 gün kazancıyla yaş sınırsız erken emeklilik! 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c ayrımı yok! 2000, 2008 sigorta girişiyle...

Ancak kadın ve erkeklerde yaş şartı değişiklik gösteriyor. Örneğin Mayıs 2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran kadın çalışan 50, erkek de 55 yaşında emekli olmaya hak kazanıyor.

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