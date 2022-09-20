Emeklilik maaşını 15-16-17 yıl çalışıp bağlatın! 3600 gün kazancıyla yaş sınırsız erken emeklilik! 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) ayrımı yok! 2000, 2008 sigorta girişiyle...

Erken emeklilikte borçlanma günleri hesaba katılabildiği gibi, sigorta başlangıcı, yaş ve prim gün sayısı gibi faktörler de tek tek hesaplanıyor. 15 yıl sigorta süresini dolduran kişiler erken emeklilik hakkı elde edebilir. Ancak bunun için tüm şartlara dikkat etmek gerekiyor.