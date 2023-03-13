Emeklilik ile ilgili son dakika açıklama! e-Devlet'ten şimdi bakın! EYT, SSK, Bağkur, 4C'linin emeklilik süresi uzuyor! Ödemeler, maaşlar iptal ediliyor...
Emeklilik ile ilgili açıklamalar sıkı takibe alındı. Ve sonunda açıklandı. Eğer bu harfler e-Devlet'te varsa emeklilik süreleri uzamaya başlıyor. Pek çok kişi aynı durumda olabilir. Özellikle EYT başvurusu yapan çalışanlarla ilgili açıklamalar yapıldı. Tazminat, yıllık izin, rapor parası da ödenmiyor. Peki, nasıl önüne geçebiliriz? İşte tüm detaylar!
Emekli olacakların bazı harflere dikkat etmesi son derece önemli. Milyonlarca çalışanın hayali bir gün emekli olup refah bir yaşam sürmektir ve bazı durumlarda bu hayali yarım kalabiliyor. Sahte işyerleri üzerinden sigortalı göstermek vaadiyle para toplayan ve vatandaşları kandıran dolandırıcılar var. Eğer dikkat edilmezse maaşınız kesilebiliyor. Peki, nelere dikkat etmeliyiz? İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışmaya başlayan pek çok kişi bir süre çalıştıktan sonra ne zaman emekli olacağını araştırıyor. Erken emekliliğin yollarını arayanlar kimi zaman, olması gerekenden daha geç emekli olabiliyor. Kayıt dışı olarak çalışılan süre emeklilik tarihinin gecikmesine neden oluyor. Bu nedenle vatandaşlar sahte sigortalılık ile ilgili SGK tarafından sıklıkla uyarılıyor.