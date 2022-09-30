Emeklilik için EYT bekleme kaygısı yok! 7000 gün prim, yaş şartından kurtulun! 1995-1997-1998-1999, 2008 ilk işe giriş tarihiyle 44-45-46 yaş bile mümkün! Erken emeklilik tablosu...

Emekli olmak isteyenler için esas koşulların aynı anda sağlanması gerekiyor. Prim adedi, sigortalılık gün adedi ve yaş şartı. Fakat bu koşullar değişik etmenlere bağlı olarak şahsa özel değişebilir. Bizlerde bu bu değişiklıkların hangi koşullarda olma ihtimalini detaylandırdık. SGK'lı, Bağ-Kur'lu, memur fark etmiyor. Hepsi yararlanabiliyor. İşte erken emekliliğe dair merak edilenler haberimizde...