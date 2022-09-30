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Haberler Ekonomi Emeklilik için EYT bekleme kaygısı yok! 7000 gün prim, yaş şartından kurtulun! 1995-1997-1998-1999, 2008 ilk işe giriş tarihiyle 44-45-46 yaş bile mümkün! Erken emeklilik tablosu...

Emeklilik için EYT bekleme kaygısı yok! 7000 gün prim, yaş şartından kurtulun! 1995-1997-1998-1999, 2008 ilk işe giriş tarihiyle 44-45-46 yaş bile mümkün! Erken emeklilik tablosu...

Erken emeklilik müjdesi! İşçi, memur, Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur'lu yüzbinleri içeriyor! Her çalışanın hayali erken emekli olup maaşına kavuşmaktır. Ancak mevzuatlarda emekli olmanın 3 koşulu bulunuyor. Bunlar; yaş, yıl ve prim sayısı. Bazı durumlarda emeklilik öne çekilebiliyor. SGK'lı, Bağ-Kur'lu, memur fark etmiyor. Hepsi yararlanabiliyor. Erken emeklilik fırsatından yararlanmak için müracaat yapılması gerekiyor. Peki, kimler nasıl erken emekli olabilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
30.09.2022 18:35 - Son Güncelleme: 30.09.2022 18:35
Emeklilik için EYT bekleme kaygısı yok! 7000 gün prim, yaş şartından kurtulun! 1995-1997-1998-1999, 2008 ilk işe giriş tarihiyle 44-45-46 yaş bile mümkün! Erken emeklilik tablosu...

Emekli olmak isteyenler için esas koşulların aynı anda sağlanması gerekiyor. Prim adedi, sigortalılık gün adedi ve yaş şartı. Fakat bu koşullar değişik etmenlere bağlı olarak şahsa özel değişebilir. Bizlerde bu bu değişiklıkların hangi koşullarda olma ihtimalini detaylandırdık. SGK'lı, Bağ-Kur'lu, memur fark etmiyor. Hepsi yararlanabiliyor. İşte erken emekliliğe dair merak edilenler haberimizde...

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Emeklilik için EYT bekleme kaygısı yok! 7000 gün prim, yaş şartından kurtulun! 1995-1997-1998-1999, 2008 ilk işe giriş tarihiyle 44-45-46 yaş bile mümkün! Erken emeklilik tablosu...

Erken emeklilik için 3 formül (Ne zaman emekli olurum?)

Erken emeklilik için bazı avantajlar var. Emeklilik yaşını geri çekmek için yıpranma, malullük, engelli emekliliği gibi avantajların dışındaki üç önemli imkan bulunuyor. İşte o fırsatlar...

Emeklilik için EYT bekleme kaygısı yok! 7000 gün prim, yaş şartından kurtulun! 1995-1997-1998-1999, 2008 ilk işe giriş tarihiyle 44-45-46 yaş bile mümkün! Erken emeklilik tablosu...

Bir çalışanın emekli olabilmesi için yaş, yıl ve prim günü şartlarının üçünü de tamamlamış olması lazım. Bunu da işe ilk girdiği yani sigortalı olduğu tarih belirliyor.

Emeklilik için EYT bekleme kaygısı yok! 7000 gün prim, yaş şartından kurtulun! 1995-1997-1998-1999, 2008 ilk işe giriş tarihiyle 44-45-46 yaş bile mümkün! Erken emeklilik tablosu...

Bu tarih 9 Eylül 1999'dan önce ise emeklilik yaşı ve prim gün sayıları düşüyor. Sonrasında ise kademeli olarak emeklilik yaşı 65'a kadar çıkıyor.Ancak erken emeklilik için 3 formül bulunuyor.

Emeklilik için EYT bekleme kaygısı yok! 7000 gün prim, yaş şartından kurtulun! 1995-1997-1998-1999, 2008 ilk işe giriş tarihiyle 44-45-46 yaş bile mümkün! Erken emeklilik tablosu...

1-KADINLARA DOĞUM İMKANI

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor.

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