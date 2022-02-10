Emeklilik hesabında 1261 gün tafsilatı! SSK, Bağ-Kur, ve Emekli Sandığı mensuplarına yüksek maaş aldıran formül! Son 3.5 yıl...

Emekli olma hayali kuran milyonlarca kişi ne zaman emekli olacağının ve ne kadar emekli maaşı alacağının hayalini kuruyor. Bu hayali kuran vatandaşlar "emekli olduğumda nasıl yüksek maaş alabilirim? emeklilikte yüksek maaş almak mümkün mü? yüksek emekli maaşı alabilmek için ne yapmalıyım? yüksek emekli maaşı nasıl alınır?" gibi suallere cevap arıyor. Peki ama emeklilikte yüksek maaş almak mümkün mü? İşte yüksek emekli maaşı alabilmenin bazı püf noktaları...