Emeklilik hesabı sil baştan yapıldı. 4A, 4B, 4C'liler dikkat! Bu hatayı yapanlar emekliliği 6 yıl ıskalıyor. Erken emeklilik şartları kadın ve erkekler arasında farklılık gösterebiliyor. Emekli maaşı miktarı da prim ödeme süresi ve sigortalılık süresine, ödenen prim miktarına ve emeklilik yaşına göre hesaplanıyor. Öte yandan bu hatayı yapanlar erken emekliliği 6 yıla kadar bir süreye kadar kaçırıyor.