Emeklilik hesabı sil baştan yapıldı! 4A, 4B, 4C'liler dikkat! Bu hatayı yapanlar emekliliği 6 yıl ıskalıyor!
Erken emeklilik konusu kişinin sigortalılık süresi, prim ödeme durumu ve yaş gibi faktörlere bağlı oluyor. Ancak bazı koşullar sağlanarak emeklilik yaşı düşürülebiliyor. EYT sonrası emeklilik hesabı sil baştan yapılıyor. Kadın ve erkeklerde farklı formüller uygulanarak erken emeklilik hakkı tanınıyor. 4A, 4B, 4C'lilerin bu formülleri dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde emekli maaşınız erkene çekebilecekken bu detayları kaçırdığınızda 6 yıla kadar geç emekli olabilirsiniz.
06.05.2023 13:40 - Son Güncelleme: 06.05.2023 13:40
Emeklilik hesabı sil baştan yapıldı. 4A, 4B, 4C'liler dikkat! Bu hatayı yapanlar emekliliği 6 yıl ıskalıyor. Erken emeklilik şartları kadın ve erkekler arasında farklılık gösterebiliyor. Emekli maaşı miktarı da prim ödeme süresi ve sigortalılık süresine, ödenen prim miktarına ve emeklilik yaşına göre hesaplanıyor. Öte yandan bu hatayı yapanlar erken emekliliği 6 yıla kadar bir süreye kadar kaçırıyor.
Bu nedenle SGK tarafından sunulan doğum borçlanması hakkından yararlanarak sigortalılık süresi artırılabilir ve emeklilik yaşı düşürülebilir.