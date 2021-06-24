Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişiye müjde! 6 yıl erken emeklilik mümkün! SGK borçlanma başvurusu nasıl yapılır?

Çalışan kişilerin en büyük hayali emekli olarak refah bir yaşlılık hayatı sürmektir. Bu hayale erken kavuşmak mümkün olabiliyor, bunun için şartları taşıyanlar SGK'ya borçlanma şeklinde 6 yıl daha erken emekli olabiliyor. Peki SGK borçlanma başvurusu nasıl yapılır? Hem kadın hem de erken çalışanlar için farklı borçlanma seçenekleri oluyor ve belli başlı şartların yerine gelmiş olması gerekiyor. İşte SGK'ya bağlı milyonlarca kadın, erkek çalışanı ilgilendiren erken emekliliğe dair detaylar…