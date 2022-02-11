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Emeklilik hayali kuran her çalışanı ilgilendiriyor! Yüksek emekli maaşı için yapmanız gerekenler! Emekliliğe 6 ay kala...

Emeklilikte yüksek maaş almak isteyenler için adeta yeni bir fırsat doğdu. SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan tüm emeklilerin yararlanabildiği söz konusu uygulama kapsamında emekli aylıklarını yükseltmek mümkün hale geliyor. 1261 gün detayına dikkat edenlerin emekli aylıklarında ciddi bir artış yaşanması mümkündür. Özellikle emekliliğine az bir süre kalan kişiler hizmet birleştirme sayesinde emekli olduklarında daha yüksek emekli aylığı almaya hak kazanıyor. İşte emekli aylıklarını yükselten o detaylar.

takvim.com.tr
11.02.2022 10:30 - Son Güncelleme: 11.02.2022 10:30
Emeklilik hayali kuran her çalışanı ilgilendiriyor! Yüksek emekli maaşı için yapmanız gerekenler! Emekliliğe 6 ay kala...

Emekli Maaşını Artıracak Yeni Detay!

Emekli maaşını artıracak yepyeni bir detay vatandaşların adeta yüzünü güldürdü. Emekli maaşıyla ay sonunu getirmekte zorlanan çok sayıda vatandaş ortaya çıkan emekli aylıklarını artıracak detaylar sayesinde söz konusu yöntemi araştırmaya başladı.

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Emeklilik hayali kuran her çalışanı ilgilendiriyor! Yüksek emekli maaşı için yapmanız gerekenler! Emekliliğe 6 ay kala...

Çalışanların son yıllarda hizmetlerini birleştirmeleri halinde daha yüksek maaş alma hakkı kazanması sağlanıyor. Hizmet birleştirme yöntemi sayesinde SGK tarafından emeklilik gününün de 3 bin güne kadar aşağı çekilmesi de sağlanıyor.

Emeklilik hayali kuran her çalışanı ilgilendiriyor! Yüksek emekli maaşı için yapmanız gerekenler! Emekliliğe 6 ay kala...

Emekli olmadan önceki tarihten son 7 yılın yarsından bir fazlası olan 1261 gün çalışma statüsü gerçekleşmişse eğer emeklilik statüsünün de değişmesi sağlanmaktadır.

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Emeklilik hayali kuran her çalışanı ilgilendiriyor! Yüksek emekli maaşı için yapmanız gerekenler! Emekliliğe 6 ay kala...

Örneğin Bağ Kurlu olarak 10 yıl çalışan bir kişinin emekliliğine 1261 gün kala, SSK'lı olarak çalışmaya başlaması halinde söz konusu kurumdan emekli olması mümkün hale getirilmiştir.

Emeklilik hayali kuran her çalışanı ilgilendiriyor! Yüksek emekli maaşı için yapmanız gerekenler! Emekliliğe 6 ay kala...

Bu sayede vatandaşların emekli olduklarında daha yüksek maaş almaları da sağlanmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken ana unsur son 7 yıl olarak ifade edilen unsurun sigortalı olarak geçen yıllar olarak algılanması son derece önemlidir.

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