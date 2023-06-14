Emekliliğini tehlikeye atıyor! Ş, S, K harfleri varsa dikkat! EYT, SGK, Bağ-Kur'lu milyonları ilgilendiriyor! Prim ve yıl şartı için...
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler aylık başvurusunu yaparken, hizmet dökümünde yer alan bazı kodlar/harfler emekliliği tehlikeye atıyor. İşte sigortalıları emeklilikten edecek harfler...
14.06.2023 10:57 - Son Güncelleme: 14.06.2023 11:11
EYT yasası yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açarken, yeni reformlar için de hazırlıklar başladı. Özellikle Bağ-Kur'lulara ve kadınlara yönelik emeklilik müjdeleri için kollar sıvandı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olup ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihlere çekip prim ve yıl şartını tamamlayanlar aylık başvurusunu yaparken, hizmet dökümünde yer alan bazı harfler, emekliliği tehlikeye sokuyor.
HANGİ HARFLER KRİTİK?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gerçekleştirdiği denetimlerin ardından bazı kriterlere göre iş yerlerini S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) harfleri ile kodluyor.