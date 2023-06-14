Emekliliğini tehlikeye atıyor! Ş, S, K harfleri varsa dikkat! EYT, SGK, Bağ-Kur’lu milyonları ilgilendiriyor! Prim ve yıl şartı için...

EYT yasası yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açarken, yeni reformlar için de hazırlıklar başladı. Özellikle Bağ-Kur'lulara ve kadınlara yönelik emeklilik müjdeleri için kollar sıvandı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olup ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihlere çekip prim ve yıl şartını tamamlayanlar aylık başvurusunu yaparken, hizmet dökümünde yer alan bazı harfler, emekliliği tehlikeye sokuyor.