Emekliliği en az 12 ay erkene çeken detay açıklandı! Bu şartı sağlayan parasını trink anında alacak!

Emeklilikte sigortalılık süresi, ilk defa çalışmaya başlanılan yıl, borçlanma olabildiğince mühim konulardır. Genellikle belirli tarihlerden evvel giriş yapmış şahıslar ve askerliğini ya da doğumunu borçlanmamış olan hanımlar ve beyler bu noktalara ilgi ederek en az 1 yıl erkenden emekli olmayı başarabilirler.