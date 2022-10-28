Emekliliği en az 12 ay erkene çeken detay açıklandı! Bu şartı sağlayan parasını trink anında alacak!
Emeklilik genellikle insanların iş hayatında önemsediği konular arasında değildir. Emeklilik yaşının yüksek olduğundan ötürü insanlar genellikle hayatlarında yükselmeyi ve daha çok para kazanmayı kendilerine amaç olarak belirlerler. Ancak durum olabildiğince yanlıştır. Çünkü insanlar birtakım püf noktalarına ilgi ederlerse çok daha erken ve daha yüksek emeklilik ücretleri ile emekli olma talihi elde edebilirler.
28.10.2022 12:39 - Son Güncelleme: 28.10.2022 12:39
Emeklilikte sigortalılık süresi, ilk defa çalışmaya başlanılan yıl, borçlanma olabildiğince mühim konulardır. Genellikle belirli tarihlerden evvel giriş yapmış şahıslar ve askerliğini ya da doğumunu borçlanmamış olan hanımlar ve beyler bu noktalara ilgi ederek en az 1 yıl erkenden emekli olmayı başarabilirler.