Emeklilerin maaşına zam mı gelecek? Yüzde 10’luk ek ödeme talebi! En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
Ocak ayında yapılan emekli ücretlerine zammın ardından gözler Temmuz zammı ve ikramiyelerine çevrildi. Bin 554 TL'nin altında emekli ücreti olan emeklilere yüzde 5, bu sayının üstünde olanlara ise yüzde 4 oranda ek ödeme veriliyor. TÜED'in arzıyla beraber emekli ücretlerine yapılması beklenen zam coşku yarattı. Emekliler her ay aldıkları ek ödeme mitarını E Devlet Kapısı üzerinden görüntüleyebilir. E Devlet'e giriş yaptıktan sonra emekli olunan sigorta koluna göre (4A, 4B, 4C) emekli aylık bilgisi sayfası görüntülenir. Bu sayfada ödenen emekli maaşı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve ek ödeme miktarı belirtilir.
Emeklilere vergi iadesi yerine verilen yüzde 4-5'lik ek ödemelerle ilgili flaş bir talep ortaya atıldı. TÜED, emeklilere verilen ek ödemelerin düşük kaldığını vurgulayarak, yüzde 4-5'lik oran yerine yüzde 10 oran talep etti. Talebin hayata geçmesi hâlinde emekli maaşlarında 414 TL'ye varan artış yaşanacak… Ek ödeme: Adil bir vergi uygulaması gerçekleştirmek amacıyla vatandaşlardan daha önce alınmış olan vergilerin kısmen veya tamamen geri verilmesidir. Burada idari, sosyal ve ekonomik nedenlerle gözetilir.