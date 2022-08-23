Emeklilerin hesaplarına 7.000 + 3 defa 1.000 TL yatırılıyor! ATM'lerde kuyruk sırası oluşacak! 58-59-60 yaşındaki 4a,4b,4c'liler...
Bu kampanya ATM'lerde kuyruk oluşturacak. Emekli promosyon ödemelerinde bankalar arasındaki rekabet hız kazandı. Bankalar tek tek promosyon miktarını yükseltiyor. Son olarak QNB Finansbank'tan açıklama geldi. Duyuruya göre 18 Ağustos 2022 tarihinden itibaren emekli maaşını kendisinden alma sözü veren emeklilere 7 bin TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon kazanma fırsatı sunuyor. Promosyonun yanı sıra bir de emekli yakınını QNB Finansbank'a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1000 TL ödüyor. İşte detaylar...
Temmuz ayında yapılan zamla birlikte bankalar da emeklilere promosyon ödemelerinde artış uyguladı. En yüksek emekli promosyonu veren bankaların listesi yoğun ilgi görürken QNB Finansbank da bu listeye girmek için diğer bankalara adeta meydan okudu. Dev kampanya başlatan QNB Finansbank emekli müşterilerine sadece promosyon değil üzerine bir de 3 defa 1.000 TL ödeme sözü verdi. Peki nasıl? Hangi banka ne kadar prosmosyon ödüyor? QNB Finansbank'tan 7.000 + 3 defa 1.000 TL nasıl alırım? İşte yanıtları...
QNB FİNANSBANK'IN EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ ARTTI
18 Ağustos tarihinden itibaren emekli maaşını QNB Finansbank'tan alma sözü verenler 7 bin TL promosyon ve emekli yakınını QNB Finansbank'a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1000 TL veriyor.
EMEKLİYE KAZANÇ ÜSTÜNE KAZANÇ
Bankadan yapılan açıklamaya göre öner kazan kampanyasından her müşteri üç defa faydalanabiliyor. Üstelik müşteriler cep telefonundan kolayca verebileceği dijital onay sayesinde şubeye gelmelerine gerek kalmadan maaşlarını taşıyabilecek ve nakit promosyon fırsatından faydalanabilecekler.
QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar.
Ayrıca, QNB Mobil ve Bireysel İnternet Bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak. Bunlara ek olarak, Emekli maaşını bankadan alan CardFinans Emekli kredi kartı sahipleri, market ve eczane harcamalarında yılda 360 TL'ye varan indirimlerden faydalanabilecek.
DENİZBANK'TAN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2 bin 500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.