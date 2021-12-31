Emeklilere yılbaşı ikramiyesi bugün yatacak mı? SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye yılbaşı ikramiyesi için yeni gelişme!
SGK-SSK ve Bağkur'lu milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu! Yılbaşında emekliye ikramiye verilecek mi sorusunun yanıtı için artık sona gelindi. 2022 yılında alacakları yeni maaş zamlarını merak eden milyonlarca emekli, ek ödeme ve ikramiyeleri de merak ediyor. Birçok kişinin aklında soru işaretlerine neden olan emekliye yılbaşı ikramiyesi konusunda gözler yetkililere çevrildi. İşte 2022 yılbaşında emekli ikramiyesi hakkında tüm detaylar.
İki bayramda 1.100 TL olarak verilen emekli ikramiyelerine ilişkin yeni talepler ise masaya yatırıldı. Son dönemde artan fiyatlara karşı ek destek arayan vatandaşlar, 2022 yılına az bir süre kala yılbaşında emekli ikramiyesi alıp almayacaklarını merak ediyor.
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2022 yılbaşında emekli ikramiyesi verilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yeni yıla sadece günler kala henüz bir açıklamanın olmaması ise vatandaşların kafalarında soru işaretlerine neden oluyor.
2022 Emekli İkramiyesi Ne Kadar?
Yılbaşında emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin henüz bir açıklama yok. Her yıl Kurban ve Ramazan bayramları öncesinde tüm emeklilerin ve SGK'nın belirli desteklerinden yararlanan vatandaşların hesaplarına yatırılan bin lira ikramiyeler ise artırılmıştı.