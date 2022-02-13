Emeklilere ve dar gelirlilere bedava masrafları SGK karşılıyor! Tedavi görmek isteyenler için hareke geçti! Sosyal Güvenlik Kurumu...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekliler için güzel adım attı. Emeklilerin ve dar gelirlilerin tedavileri SGK tarafından karşılanacak. Hastalıklara iyi geldiği bilinen kaplıca sezonu açıldı. Artık kaplıca tedavileri de Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alındı. SGK ile sağlıkla ilgili hizmetlerin bir çoğuna ücretsiz olarak ulaşabilen vatandaşlar kaplıca tedavilerinden de hiç para ödemeden yararlanabilecek. Farklı şehirlerde tedavi göreceklerin yol parası da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek. İşte detaylı bilgiler...
Emeklilere ve dar gelirlilere bedava, masrafları SGK karşılıyor! Tedavi görmek isteyenler için hareke geçildi! Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu. SGK'nın sigortalılara sunduğu sağlık hizmetleri Sağlık Uygulama Tebliği'nde tek tek sıralandı. Pek çok kişi hizmetlerin bir çoğunu halen bilmiyor. Listede fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ve kaplıca tedavisi de yer alıyor. Buna göre fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ve eğer gerekli raporlar düzenlenmişse kaplıca tedavisi SGK tarafından karşılanıyor. İşte kaplıcaların ücretsiz olduğu şehirler ve SGK hizmetleri hakkında detaylı bilgiler...
Emekli, dar gelirli ve hastaların kaplıca parası devlet tarafından ödeniyor. Gerekli şartları sağlayanların kaplıca tedavisinin yanı sıra yol, refakatçi ve gündelik masraflarını da SGK tarafından karşılanıyor. İşte tedavilerden ücretsiz olarak yararlanabilmenin yolları...
SAĞLIK RAPORU GEREKİYOR
Kaplıca tedavileri için resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekiyor. Sağlık raporunda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunlu. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde hastadan yeniden sağlık kurulu raporu alınması isteniyor.
YARARLANMAK İÇİN ARANAN KOŞULLAR
Sağlık kurulu raporu olmalı.
Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 işgünü içinde, kaplıca tesisine müracaat edilmeli.
Bu süre aşılırsa 6 ay içinde sevk belgesi gerekiyor.
Yol giderinin ödenmesinde, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yer esas alınıyor.
Rapor veya sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde, refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri karşılanıyor.
SGK, her hasta için en fazla 21 günlük ödeme yapıyor.