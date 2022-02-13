Emeklilere ve dar gelirlilere bedava masrafları SGK karşılıyor! Tedavi görmek isteyenler için hareke geçti! Sosyal Güvenlik Kurumu...

Emeklilere ve dar gelirlilere bedava, masrafları SGK karşılıyor! Tedavi görmek isteyenler için hareke geçildi! Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu. SGK'nın sigortalılara sunduğu sağlık hizmetleri Sağlık Uygulama Tebliği'nde tek tek sıralandı. Pek çok kişi hizmetlerin bir çoğunu halen bilmiyor. Listede fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ve kaplıca tedavisi de yer alıyor. Buna göre fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ve eğer gerekli raporlar düzenlenmişse kaplıca tedavisi SGK tarafından karşılanıyor. İşte kaplıcaların ücretsiz olduğu şehirler ve SGK hizmetleri hakkında detaylı bilgiler...