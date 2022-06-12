Emeklilere Temmuz’da çifte bereket yağacak! 1100 TL ikramiye ve 4 bin 598 en az maaş! 2000 öncesi - sonrası SSK, Bağkur, esnaf 6 aylık zamlı maaş tablosu!

Temmuz zammı için emekliler büyük bir heyecan içerisinde. Emekliler Temmuz'da hem ikramiyelerini hem de zamlı maaşlarını alacak! En düşük emekli aylığı Temmuz'da esnafta 2 bin 948 liradan 4 bin 118, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 598 liraya ulaşacak. Peki, emekli ikramiyelerine zam gelecek mi? Emekli Temmuz maaşları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar!