Emeklilere Temmuz'da çifte bereket yağacak! 1100 TL ikramiye ve 4 bin 598 en az maaş! 2000 öncesi - sonrası SSK, Bağkur, esnaf 6 aylık zamlı maaş tablosu!
Temmuz ayına sadece sayılı haftalar kaldı. Emekliler Temmuz ayında hem zamlı maaşlarına hem de emekli ikramiyelerine kavuşacak. Bu kapsamda ikramiye ödemeleri ne zaman? Sorusu gündemde sık sık atraştırılan konular arasında yer alıyor. İkramiyeler 4-8 Temmuz'da beklenirken ödemelerden bu ayın sonuna kadar emeklilik dilekçesinin verenler de faydalanacak. Tam tarih ve detayları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Öte yandan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 39.67 tahmin ediliyor. Peki, emekli ikramiyelerine zam gelecek mi? Emekli Temmuz maaşları ne kadar olacak? İşte ikramiye ve maaş hesabı!
12.06.2022 09:16 - Son Güncelleme: 12.06.2022 09:16
Temmuz zammı için emekliler büyük bir heyecan içerisinde. Emekliler Temmuz'da hem ikramiyelerini hem de zamlı maaşlarını alacak! En düşük emekli aylığı Temmuz'da esnafta 2 bin 948 liradan 4 bin 118, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 598 liraya ulaşacak. Peki, emekli ikramiyelerine zam gelecek mi? Emekli Temmuz maaşları ne kadar olacak? İşte tüm detaylar!