Emeklilere son dakika Ramazan Bayramı öncesi zamlı ikramiye jesti! 2022’de emekli ikramiyesi kaç TL olacak? İkramiye ne zaman yatacak?

Emeklilere ve ilgili grupta yer alan vatandaşlara her yıl iki defa olmak üzere dini bayramlar öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri bu yılda da heyecan yarattı. Özellikle söz konusu ödemelerde zam beklentileri artan birçok emeklinin bu yıl için ne kadar artış yapılacağı konusunda araştırmalarına devam etmeleri dikkat çekti.