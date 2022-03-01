Emeklilere son dakika Ramazan Bayramı öncesi zamlı ikramiye jesti! 2022'de emekli ikramiyesi kaç TL olacak? İkramiye ne zaman yatacak?
Türkiye'de emekli maaşlarına yapılan 2022 yılı zamları sonrasında birçok vatandaş bayramlarda ödenen ikramiyelere de bir zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Konuya ilişkin ortaya atılan birçok iddia ise bu yıl için emekli ikramiyelerinde de ciddi bir artış yapılacağı yönünde. Özellikle Ramazan ayına kısa bir süre kala vatandaşların araştırmaya başladıkları emekli ikramiye oranlarının en az enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Öte yandan 2022 yılının henüz ilk aylarında birçok alanda görülen yüksek zamlar sonucu vatandaşların zam beklentileri de artmış durumda. Peki 2022 Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi ne kadar? İşte emekli bayram ikramiyesi hakkında merak edilen tüm detaylar.
01.03.2022 09:11 - Son Güncelleme: 01.03.2022 09:11
Emeklilere ve ilgili grupta yer alan vatandaşlara her yıl iki defa olmak üzere dini bayramlar öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri bu yılda da heyecan yarattı. Özellikle söz konusu ödemelerde zam beklentileri artan birçok emeklinin bu yıl için ne kadar artış yapılacağı konusunda araştırmalarına devam etmeleri dikkat çekti.
Emekli İkramiyesi Ne Kadar?
Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramları için verilen ikramiyeler bin lira olarak hesaplara geçiyordu. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan artışla beraber emeklilerin ve söz konusu ikramiyeden yararlanma hakkına sahip kişilerin hesaplarında 1.100 TL olarak ikramiyeler ödendi. Vatandaşların bu yıl beklentisi ise yeniden bayram ikramiyeleri için artış yapılması yönünde.