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Emeklilere son dakika 2000 TL için tarihler belli oldu! Sonunda netleşti! Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye yatacak!

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli bayram öncesinde alacaklar ikramiyeyi merak ediyor. Mayıs ayının ilk haftasında, bayram ikramiyeleri milyonlarca emeklinin hesaplarına yatırılacak. Başkan Erdoğan emeki ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması yaptı.''Bayram ikramiyelerini Ramazan bayramını Mayıs başında kurban bayramı ödemesini Temmuz ortasında gerçekleştireceğiz'' dedi. Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlar ise en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye ödenecek. Örneğin, emekli aylığıyla birlikte vefat eden eşinden kaynaklı ölüm aylığı da alan bir emekli, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden bayram ikramiyesi alabilecek.

19.04.2021 08:26 - Son Güncelleme: 19.04.2021 08:26
Emeklilere son dakika 2000 TL için tarihler belli oldu! Sonunda netleşti! Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye yatacak!

Emeklilerin 1000 lira tutarındaki bayram ikramiyesi Mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatırılacak. Sürekli iş görememezlik geliri olanlara da ikramiye verilecek. Emekli ikramiyeleri 2017 yılından bu yana yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000'er lira olarak yatıyor, yılda toplam 2000 lira emekli ikramiyesi alınıyordu. 2021 Yılının emekli ikramiyesi tutarına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2018 yılında çıkarılan yasa ile emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere 2 dini bayram öncesinde bayram ikramiyesi ödenmesine karar verilmişti. Alınan bu karar son 2 yılda uygulanırken 2021 yılında yaklaşan ramazan bayramı öncesi tekrar gündeme geldi.

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Emeklilere son dakika 2000 TL için tarihler belli oldu! Sonunda netleşti! Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye yatacak!

EMEKLİLER 3 DÖNEMDİR AYNI OLAN İKRAMİYELERİNE ZAM BEKLİYOR, FAKAT HENÜZ BİR GELİŞME YOK

Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs'a denk geliyor. SGK tarafından aktarılan bilgilere göre, emeklilerin ikramiyelerinin bayramdan bir hafta önce hesaplara aktarılması için bakanlığın çalışmaları hızlandı.

Emeklilere son dakika 2000 TL için tarihler belli oldu! Sonunda netleşti! Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye yatacak!

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi ya da bir kaç güne yayılarak ödemelerin bayramın öncesinde hesaplarda olması beklentiler arasında.

Emeklilere son dakika 2000 TL için tarihler belli oldu! Sonunda netleşti! Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye yatacak!

2018'de emekilere verilmeye başlanan emekli ikramiyesi 1000 TL olarak 3 dönemdir hesaplara yatırılıyor. Emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Emeklilere son dakika 2000 TL için tarihler belli oldu! Sonunda netleşti! Maaşlara hem zam yapılacak hem de ikramiye yatacak!

Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan detayları aktardı. Bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilecek, yeni emekli olan kişiler bayram ikramiyesi alabilecek mi? Gibi merak edilen soruların cevapları haberimizde.