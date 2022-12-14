Emeklilere PTT'den 1.250 TL ödeme! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı herkes için geçerli! Tamamen karşılıksız! ATM'den çekebilirsiniz! 1 yıl süreyle...
Devlet tarafından dar gelirli ailelere sağlanan ödemeler büyük ilgi görüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekli, dul, yetim ve zor durumda olanlara yardım sağlıyor. Emeklilerin de yararlanacağı uygulama kapsamında aylık 850-1250 liraya kadar olan nakit destek devlet tarafından ödenecek. Ve bu ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılacak. Peki, emeklilere 1.250 TL yardımından kimler yararlanacak? İşte detaylar!
Geliri düşük ailelere ayda 850 ile1250 lira arasında nakdi desteğin yolunu açan Aile Destek Programı'na başvurular sürüyor ve ödemeler başladı. Destekten daha uzun süre yararlanmak için başvuruyu geciktirmemek önem taşıyor. Destek ödemesini emekliler de alabilecek. İşte merak edilen detaylar!
. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 850-1250 TL aralığında verilen sosyal yardım parası başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden alınıyor.
EMEKLİLER DE YARARLANACAK
Derya Yanık, Aile destek ödemelerinden emeklilerin de yararlanacağını açıklamıştı. Yanık, "Desteğimizi hayata geçirirken faydalanıcı yelpazesini oldukça geniş tuttuk. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'na hanede yaşayan sayısı fazla olan düşük gelirle çalışan, emekli ve emeklilerimizin dul ve yetimlerini de dahil ettik. Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması şartıyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ile bunların dul ve yetimleri faydalanabilecek." demişti.
Yaptığı açıklamada Türkiye Aile Destek Programı'na da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:
"(Türkiye Aile Destek Programı) Bu ay 3 milyon haneye 3,8 milyar lira nakdi kaynak aktarımı yapacağız.
"Kasım ve aralık aylarındaki tutarı 20,5 milyar liraya ulaşan sosyal destek ödemeleri yeni yılla birlikte katlanarak artacaktır.''