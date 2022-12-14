Emeklilere PTT’den 1.250 TL ödeme! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı herkes için geçerli! Tamamen karşılıksız! ATM’den çekebilirsiniz! 1 yıl süreyle...

Yaptığı açıklamada Türkiye Aile Destek Programı'na da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"(Türkiye Aile Destek Programı) Bu ay 3 milyon haneye 3,8 milyar lira nakdi kaynak aktarımı yapacağız.

"Kasım ve aralık aylarındaki tutarı 20,5 milyar liraya ulaşan sosyal destek ödemeleri yeni yılla birlikte katlanarak artacaktır.''