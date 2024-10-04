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Emeklilere Ekim ayı piyangosu! Bereketli geçecek! 2’li ödeme fırsatı

Ekim ayı, emekliler için maaş ödemeleri ve ek fırsatlar açısından önemli bir dönem olacak. Özellikle <strong>SSK ve Bağkur emeklilerinin</strong> merakla beklediği ödemeler, tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara aktarılacak. Bu çerçevede <strong>17-28 Ekim</strong> tarihleri arasında maaşların hesaplara yatması bekleniyor. Aynı zamanda emeklilere sunulan ek ödemeler ve promosyon fırsatları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. <h4> </h4>

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 11:23 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 11:24
Emeklilere Ekim ayı piyangosu! Bereketli geçecek! 2’li ödeme fırsatı

Ekim Ayında Emeklilere Ek Ödemeler ve Zamlar

Emekliler, ekim ayıyla birlikte hem maaş zammı hem de ek ödemeler konusunda yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları, 2025 yılının Ocak ayında yapılacak maaş zamlarının temelini oluşturacak.

Emeklilere Ekim ayı piyangosu! Bereketli geçecek! 2’li ödeme fırsatı

Banka Promosyonları ve Nakit Ödeme Fırsatları

Ekim ayı boyunca bankalar, emeklilere sundukları promosyon ve nakit ödeme fırsatlarını resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurdular. Ekim ayı boyunca devam eden promosyonlar, 31 Ekim itibarıyla sona erecek.

Emeklilere Ekim ayı piyangosu! Bereketli geçecek! 2’li ödeme fırsatı

2025 Yılı Promosyon Artışları Bekleniyor

Emekli promosyonlarına dair en büyük beklenti ise 2025 yılının ocak ayında yapılacak maaş zamlarıyla birlikte promosyon miktarlarının da artması yönünde.

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