Emeklilere Ekim ayı piyangosu! Bereketli geçecek! 2’li ödeme fırsatı

Ekim Ayında Emeklilere Ek Ödemeler ve Zamlar

Emekliler, ekim ayıyla birlikte hem maaş zammı hem de ek ödemeler konusunda yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları, 2025 yılının Ocak ayında yapılacak maaş zamlarının temelini oluşturacak.