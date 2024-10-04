Emeklilere Ekim ayı piyangosu! Bereketli geçecek! 2’li ödeme fırsatı

Emekliler, ekim ayıyla birlikte hem maaş zammı hem de ek ödemeler konusunda yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları, 2025 yılının Ocak ayında yapılacak maaş zamlarının temelini oluşturacak.
Ekim ayı boyunca bankalar, emeklilere sundukları promosyon ve nakit ödeme fırsatlarını resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurdular. Ekim ayı boyunca devam eden promosyonlar, 31 Ekim itibarıyla sona erecek.