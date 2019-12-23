Emeklilere büyük müjde! SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zammı son dakika ne kadar?

Ocak 2020'ye az bir süre kala yaklaşık 13 milyon emekli yapılacak olan zamlara kilitlenmiş durumda. Bu bağlamda emekli maaşlarının yanı sıra ek ödemelerde de artış görünecek. Zira maaşlarını zamlı olarak alacak olan emeklilerin ek ödemeleri de bu zamlı tutar üzerinden hesaplanacak olup yeni aylıktan hesaplanacağı için maaşlar artış gösterecek. Bu bağlamda milyonlarca emeklinin gözü kulağı TÜİK tarafından açıklanacak olan yıl sonu enflasyon oranına kilitlendi. Fakat bunun yanı sıra promosyon zammı ve ücreti ile ilgili yeni gelişmeler de yaşanıyor. SSK, emekli sandığı ve BAĞ-KUR emeklisine 1.150 TL promosyon fırsatı gelmiş olup 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt edenlere promosyon ödenecek. Peki SGK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam oranı ne oldu?

23.12.2019 13:47 - Son Güncelleme: 23.12.2019 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





