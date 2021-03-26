Emeklilere 3 maaş faizsiz avans son dakika: 4 bin 500 TL ödeme... SGK SSK ve Bağ-kur’luların heyecanla beklediği haber

Emeklilere 3 maaş faizsiz avans son dakika: 2021 senesinde bekledikleri ücret zammını alamayan emekliler kendilerine verilecek 3 ücret faizsiz avans müjdesini beklemeye başladı. Emeklilere 3 ücret faizsiz avans son dakika büyümeleri neler, emekliye avans ne oldu? Milyonlarca emekli koronavirüs salgını yarıyılında alınan kısıtlama kararlarından negatif etkilenmiş, pek çok yasak sebebi ile konutlarında kapalı kalmak zorunda kalmıştı. Eğer talepler hayata geçerse, tüm emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

26.03.2021 14:58 - Son Güncelleme: 26.03.2021 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





