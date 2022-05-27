Emekliler havalara uçtu! Ev almak isteyenlere 100 bin TL, günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere 40 bin TL anında nakit ödeme yapılacak!

Banka, ilgili hizmetinin üst limitinin satın alınacak olan konutun satış fiyatına göre değişiklik göstereceğini, azami vade sayısının 120 ay olduğunu ve başlangıç faiz oranının yüzde 1,29 olduğunu bildirdi. Ayrıca banka, ilgili kampanyasına ilişkin örnek hesaplama tablolarını da yayınladı.

Birinci hesaplama tablosu: