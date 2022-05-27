Emekliler havalara uçtu! Ev almak isteyenlere 100 bin TL, günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere 40 bin TL anında nakit ödeme yapılacak!
Ülkemizin kamu bankalarından birisi olan Ziraat Bankası, bu özelliğini avantajlı bir şekilde değerlendirerek emekli vatandaşlar için düşük faizli ihtiyaç ve konut kredisi kampanyaları düzenlediğini duyurdu. Banka, ilgili kredi hizmetlerinin ayrıntılarını ve örnek hesaplama tablolarını kamuoyu ile paylaştı.
Ziraat Bankası Emeklinin Artısı İhtiyaç Kredisi 2022
Ziraat Bankası emekli müşterileri için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Azami vade sayısı 36 ay, başlangıç faiz oranı yüzde 1,55 olan kredi hizmetinin örnek hesaplama tabloları yayınlandı.
Birinci hesaplama tablosu:
- Kredi tutarı: 20 bin TL
- Faiz oranı: Yüzde 1,55
- Vade sayısı: 36 ay
- Kredi tahsis ücreti: 105 TL
- Aylık taksit tutarı: 767,12 TL
Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Konut Kredisi 2022
Ziraat Bankası emekli müşterilerinin başlarını soktukları çatıların kendi evleri olması için geliştirmiş olduğu konut kredisi kampanyasının ayrıntıları belli oldu.
Banka, ilgili hizmetinin üst limitinin satın alınacak olan konutun satış fiyatına göre değişiklik göstereceğini, azami vade sayısının 120 ay olduğunu ve başlangıç faiz oranının yüzde 1,29 olduğunu bildirdi. Ayrıca banka, ilgili kampanyasına ilişkin örnek hesaplama tablolarını da yayınladı.
Birinci hesaplama tablosu:
- Kredi tutarı: 100 bin TL
- Faiz oranı: Yüzde 1,29
- Vade sayısı: 120 ay
- Kredi tahsis ücreti: 500 TL
- Aylık taksit tutarı: 1.642,87 TL