Emekliere promosyonda 31 Ağustos virajı! Hangi promosyon kampanyası ne zaman bitecek? 10 bin TL promosyon veren bile var

Pek çok bankanın promosyon kampanyası ise yarın, yani 31 Ağustos'ta sona eriyor. Bu kampanyaların aynı şekilde devam edip etmeyeceği, ya da tutarların nasıl değişeceği 1 Eylül'den itibaren yapılacak açıklamalarla belli olacak.