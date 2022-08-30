Emekliere promosyonda 31 Ağustos virajı! Hangi promosyon kampanyası ne zaman bitecek? 10 bin TL promosyon veren bile var
Bankaların emekli yarışının hareketlendiği Ağustos'ta 5 bankanın promosyon ödemesi 7 bin lira ve üzerine çıktı. Sadece promosyon isteyenlere 7 bin 500 liraya varan ödeme yapılırken, emekli yakınını getirenlere sunulan imkanlarla da tutar 10 bin liraya kadar yükseldi. Bu kampanyaların pek çoğu 31 Ağustos'ta yani yarın sona erecek. Kampanyaların aynen mi devam edeceği, tutarın nasıl değişeceği Eylül'de belli olacak. İşte bankaların kampanyaları ve bunların bitiş tarihleri...
30.08.2022 10:01 - Son Güncelleme: 30.08.2022 10:01